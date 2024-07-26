Ребенок упал со второго этажа в торговом центре в Москве

Ребенок упал со второго этажа в ТЦ в Москве. Об этом в пятницу, 26 июля, «Вечерней Мокве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, семилетний мальчик остался без присмотра взрослых в ТЦ и пошел гулять. В какой-то момент ребенок заигрался и упал. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дело находится на контроле прокуратуры.

Другой случай произошел 16 июля. Трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из игрушечного пистолета и попал в больницу.