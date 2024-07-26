Упавший в ТЦ в Новой Москве мальчик ранее сбежал из детского сада

Такие данные привели в столичном департаменте образования и науки.

«Воспитанник шести лет выбежал за территорию сада. Поиски ребёнка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошёл в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался. Ребёнка оперативно госпитализировали», — заявили в ведомстве.



Там подчеркнули, что виновные понесут наказание.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.