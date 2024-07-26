В Москве люлька с тремя рабочими сорвалась и застряла на шестом этаже

В Москве трое рабочих выжили, оказавшись в люльке, сорвавшейся с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Зеленограде. Люлька с тремя рабочими сорвалась с высоты и застряла на уровне шестого этажа здания. Сообщается, что у нее оборвались несколько тросов.

Рабочие, застрявшие в сорвавшейся люльке, сбились в кучу, чтобы удержаться на месте, пока люльку продолжал держать последний оставшийся трос. Так они дождались приезда сотрудников экстренных служб, которые спустили пострадавших на землю по пожарной лестнице.

Сообщается, что в результате произошедшего рабочие не получили травм. Информации о причинах инцидента не поступало.

До этого люлька с рабочими рухнула в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде. Двое мужчин, находившихся в ней, пропали после произошедшего.