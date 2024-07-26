Напавший на двух девушек с ножом мужчина задержан в Москве

В Москве был задержан мужчина, который напал на двух девушек в сквере и украл их личные вещи.

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Злоумышленник подошел к девушкам, которые сидели на скамейке, ударил одну из них острым предметом по лицу, забрал их вещи и убежал.

Как сообщает Росгвардия в Telegram, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего. Подозреваемым оказался 39-летний житель Москвы, которого обвиняют в разбойном нападении на двух девушек.