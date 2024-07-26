Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков мог управлять поставками питания для российских сил в Сирии из своей дачи в Тартусе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает источник, Булгаков прибыл в Сирию в 2017 году. Там он стал ответственным за поставки питания, которыми он руководил с собственной дачи в сирийском городе Тартус. При этом военные регулярно жаловались на низкое качество поставляемого питания. Отмечается, что некоторые военные даже приобретали еду у местных жителей за свой счет, потому что питание в поставках было несъедобным.

SHOT сообщил, кто мог дать показания на экс-замглавы Минобороны Булгакова

«Булгаков находился в конце 2017-го года, и уже тогда личный состав жалел о качестве еды, поступавшей из РФ. В результате им пришлось питаться за свой счёт. На продукты плохого качества, в частности мясо, Булгакову указывали неоднократно, однако ситуация с пайками никак не менялась», — сообщает источник.



Ранее Булгаков был задержан по делу о коррупции.