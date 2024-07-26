Женщина родила ребенка с пулей в животе в Подмосковье

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах женщина родила ребенка с пулей в животе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

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Инородный предмет в теле девочки обнаружили еще до ее рождения. Оказалось, что ее отец упражнялся в стрельбе по мишени: одна из пуль рикошетом отскочила в живот беременной матери. Женщина тут же обратилась за медицинской помощью и сделала УЗИ.

Обследование показало, что снаряд не представлял угрозы для жизни и здоровья матери и ребенка, поэтому врачи приняли решение дождаться родов, сообщили в официальном Telegram-канале медучреждения.

— В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребенка, поэтому угрозы для жизни ребенка не было, — пояснил хирург МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.



Сразу же после рождения новорожденной провели операцию и достали пулю. Ее вскоре вернули матери и выписали, как только рана от хирургических манипуляций зажила.

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