Семья экс-замминистра обороны Булгакова имела особняк в 620 кв. м

Семья арестованного по делу о коррупции бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова владела особняком площадью около 620 кв. м. Об этом говорится в его последней открытой декларации за 2018 год.

Согласно опубликованным данным, доход Булгакова в 2018 году составил около 15 млн рублей. В качестве совместного с женой имущества записана квартира площадью 109 кв. м.

Жена Булгакова также владела тремя земельными участками, жилым домом площадью более 620 квадратных метров, кроссовером Lexus RX350.

26 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что Булгакова задержали по делу о коррупции. Он помещен в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"). Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности генерала. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело расследует главное следственное управление СК.

Булгаков с 2008 по 24 сентября 2022 года был заместителем министра обороны РФ. На этой должности курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.