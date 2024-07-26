Жительница Краснодара притворилась военным и «заработала» 5 млн рублей

Жительница Краснодара несколько месяцев обманывала женщину из Подмосковья, притворяясь раненым военнослужащим, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу. Россиянка поверила в сложное положение собеседника и в общей сложности переслала более 5 млн рублей.

Потерпевшая в интернете познакомилась с мужчиной, который находился в служебной командировке и получил серьезное ранение. Поверив в материальное положение собеседника, потерпевшая <...> перевела на указанный банковский счет денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь, — добавили в пресс-службе ведомства.



Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось установить, что обманщиком оказалась 32-летняя жительница Краснодара. Ее задержали и доставили в отдел. Так она также призналась, что выдумала легенду о ранении.

Ранее группа мошенников выслушала приговор суда за обман жителей Петербурга. Злоумышленники притворялись участниками шоу «Битва экстрасенсов» и предлагали своим жертвам различные магические услуги. В общей сложности от их действий пострадали 12 человек, которые заплатили за сеансы по телефону от 10 тысяч до 248 тысяч рублей.