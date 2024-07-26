Стало известно, сколько заработал генерал Булгаков и его жена

По последней открытой декларации, заработок арестованного экс-заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова в 2018 году составил 15,2 млн рублей, пишет РИА Новости. Его супруга приобрела земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров в 2010 году.

Согласно декларациям, доход Булгакова в 2018 году составил более 15 млн рублей, а вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 квадратных метров. Остальное имущество семьи записано на имя жены, включая три земельных участка и дом.

Стали известны новые детали в деле экс-замминистра обороны Булгакова

Супруга Булгакова заработала 226 тысяч рублей в 2018 году. В течение 2009-2017 годов ее доход был приблизительно таким же, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с домом, который был на ее имя. Общий доход супруги Булгакова в тот год превысил 10 млн рублей.