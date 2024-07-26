Арестован второй аниматор квест-комнаты в Махачкале

Суд арестовал второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где в результате пожара две девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Дагестану в Telegram-канале ведомства. Газета.Ru

«По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», — говорится в сообщении. RT на русском

В Верховном суде Дагестана уточнили, что Ленинский районный суд Махачкалы арестовал второго аниматора 2007 года рождения до 21 сентября. ТАСС