Арестован второй аниматор квест-комнаты в Махачкале

В Дагестане суд арестовал второго аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным Telegram-канала Mash Gor, фигурант исполнял роль техасского маньяка с бензопилой.

24 июля был арестован первый аниматор квест-комнаты.

Трагедия произошла ночью 22 июля. Во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).