Против бывшего заместителя главы министерства обороны Дмитрия Булгакова, задержанного по делу о коррупции, дали показания арестованные ранее за растрату топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Shot.

Сегодня ФСБ сообщила об аресте бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова в рамках «уголовного дела коррупционной направленности». Ранее он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

По информации источников в правоохранительных органах, Булгаков подозревается в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат», а также участии в схеме поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

С 2014 по 2021 годы компания «Грязинский пищевой комбинат» получила госконтрактов от Минобороны, Военторга, МВД и ФТС на сумму 562 млн рублей. При этом следствие считает, что в войска поставлялись некачественные сухпайки, а Булгаков мог за это получать откаты от компании, утверждает Shot.

Что известно об арестованном экс-замминистре обороны Булгакове

Троих топ-менеджеров компании арестовали в апреле. Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн. рублей) и они дали показания против генерала Булгакова, пишет канал.

Сам Дмитрий Булгаков в 2019 году задекларировал 110-метровую квартиру, которой они с женой владеют в равных долях. На его жену также записан 620-метровый дом, три земельных участка (2270 квадратов, 320 квадратов и 163 квадрата) и внедорожник Lexus RX350.

Напомним, что Булгаков имеет ряд государственных наград: три ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.