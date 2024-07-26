SHOT сообщил, кто мог дать показания на экс-замглавы Минобороны Булгакова

Telegram-канал SHOT сообщил, что, по предварительной информации, показания против бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова могли дать топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат», которых ранее арестовали за растрату. По данным канала, в период 2014-2021 годов госконтракты с компанией на 562 млн рублей заключили Минобороны, МВД, Военторг и ФТС.

Авторы пишут, что пять лет назад генерал армии декларировал квартиру площадью 110 квадратных метров, которой они с супругой владеют в равных долях. Также, по информации канала, в декларации указаны 620-метровый дом, три земельных участка и автомобиль Lexus RX350, которые записаны на супругу.

Что известно об арестованном экс-замминистре обороны Булгакове

Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле по решению Басманного районного суда Москвы. По данным РИА Новости, речь идет об Александре Михаленко, Валерии Ковалевич и Эльвире Смирновой, они проходят обвиняемыми по делу о поставках в ВС РФ некачественных продуктов по завышенным ценам. Ковалевич возглавляет АО «Грязинский пищевой комбинат», который фигурирует в деле.

О задержании Булгакова по подозрению в коррупции сообщили в ФСБ России. Он помещен в СИЗО-2. В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводятся следственные действия по установке всех причин и условий противоправной деятельности военного. Известно, что Булгаков занимал должность замглавы Минобороны в 2008–2022 годах, он курировал вопросы материально-технического обеспечения российских войск.