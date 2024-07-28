В деле генерала армии Булгакова фигурируют четыре компании

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют четыре компании, все они связаны с арестованными членами совета директоров «Грязинского пищевого комбината» (ГПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Помимо ГПК, интересы которого лоббировал генерал, речь идет об ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно». Следователи проводят допросы сотрудников этих компаний.

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По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое являются совладельцами ГПК. Им предъявлено обвинение в растрате.

По словам источника агентства, все компании, в которых фигуранты дела являются бенефициарами, поставляют продукцию для ГПК.

Булгакова задержали 26 июля по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при нем в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости.

Ранее на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.