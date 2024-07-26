У арестованного генерала Булгакова прошли обыски

У бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова, об аресте которого стало известно сегодня, прошли обыски. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники, следователи посетили его квартиру и дачу в четверг, 25 июля.

В публикации утверждается, что Булгаков декларировал две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра, а также ряд участков – 15 соток в Чеховском и 12 соток в Наро-Фоминском. На жену генерала записан участок в деревне 25 соток в деревне Бузланово в Красногорском районе Подмосковья, на котором расположен коттедж площадью 621,8 квадратных метров.

Кроме того, по данным РИА Новости, на жену генерала был оформлен кроссовер Lexus RX350. При этом ее доход в 2018 году составил всего 226 тысяч, аналогичные суммы были и в предыдущие годы.

Напомним, что ФСБ сообщила об аресте Булгакова по уголовному делу коррупционной направленности. Его поместили в московское СИЗО-2. Генерал занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год, а с 2010 года отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение войск. Ушел с должности в связи с переходом на другую работу.