Стали известны новые детали в деле экс-замминистра обороны Булгакова

Задержанный по делу о коррупции экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков подозревается в использовании служебного положения для лоббирования интересов одной из коммерческих компаний. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

Сегодня ФСБ сообщила об аресте бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. По данным спецслужбы, курировавший вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Булгаков был задержан в рамках «уголовного дела коррупционной направленности». Он отправлен в СИЗО «Бутырка».

Источник в правоохранительных органах отметил, что Булгаков подозревается в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат», а также участии в схеме поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

«Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», - пояснил он.



Следственный комитет России возбудил дело против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат», отметил источник издания.

Напомним, что Булгаков имеет ряд государственных наград: три ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.