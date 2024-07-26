Что известно об арестованном экс-замминистре обороны Булгакове

Сегодня ФСБ сообщила об аресте бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Рассказываем, что известно о военном, подозреваемом в коррупции.

Булгаков родился в 1954 году в Курской области. В 1976 году закончил высшее военное училище тыла, в 1984 году — Военную академию тыла и транспорта, а в 1996 году — Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 1997 года Булгаков занял должность начальника штаба Тыла — первого заместителя начальника Тыла Вооруженных сил РФ. На этом посту он проработал до 2008 года, после чего занял должность начальника Тыла ВС РФ — заместителя министра обороны.

Задержан экс-замминистра обороны генерал Булгаков

С 2010 года военного назначили заместителем министра обороны. На этом посту Булгаков курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ, а в его подчинении находились Штаб материально-технического обеспечения войск, департаменты транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания, обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России, а также ряд главных управлений Минобороны РФ. Покинул пост 24 сентября 2022 года в связи с переходом на другую работу.

Заслужил звание генерал-майора в 1994 году, а генерал-лейтенанта — в 1996 году. В 2008 году Булгаков дослужился до звания генерал-полковника, в 2011 году ему присвоили звание генерала.

Имеет ряд государственных наград: три ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета. В 2016 году ему присвоили звание Героя России — как сообщает РИА Новости, за логистическую операцию «Сирийский экспресс».

Напомним, что сейчас Булгаков находится в московском СИЗО-2 — «Бутырка». Как сообщала ЦОС ФСБ, его арестовали в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности. Правоохранительные органы продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, призванные установить причины и условия, способствовавшие противоправной деятельности генерала.