Мужчина поджег себя на Красной площади

Мужчина попытался устроить акт самосожжения на Красной площади в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на рассказ очевидцев, неизвестный облил себя горючей жидкостью и поджег всего в нескольких метрах от мавзолея с телом Владимира Ленина.

Сотрудники полиции оперативно вмешались в происходящее и повалили мужчину на землю, после чего потушили, а позже – оцепили территорию. Он почти не пострадал. Мотивы пока неизвестны – сейчас задержанный находится на допросе у правоохранителей.

Напомним, что схожий случай в Москве в мае. Тогда в многоэтажке на улице Менжинского на северо-востоке столицы консьержка попыталась сжечь себя. Прибывшие на сообщение о пожаре спасатели обнаружили женщину живой и вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в больницу. Как сообщали СМИ, на подобные действия ее подтолкнули личные побуждения.