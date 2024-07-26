В Рязанской области нашли похищенный мост

Украденный железнодорожный мост обнаружили в одном из пунктов приема металлолома в Рязанской области. Об этом сообщает Mash.

© Телеграм канал «Baza»

По данным Telegram-канала, мужчина 1987 года рождения, который украл 60-тонную конструкцию, получил примерно 1,3 млн рублей. При этом стоимость моста составляет 300 млн.

От имени Николая С. был заключен договор на сдачу цветмета. Однако, вероятно, мужчина — подставное лицо, на которого оформили договор, чтобы замести следы, говорится в публикации. По факту кражи 60-тонного моста возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Неизвестные украли железнодорожный мост под Рязанью

О краже железнодорожного моста в Скопине Рязанской области стало известно 24 июля. Как писали «Рязанские новости» со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову, мост был приватизирован предприятием АО «Скопинское ППЖТ». Коновалова ранее обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост.