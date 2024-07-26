Неизвестный избил жительницу Подмосковья бутылкой в подъезде

Неизвестный мужчина набросился на жительницу подмосковного Королева в подъезде жилого дома и несколько раз ударил ее бутылкой. Видео инцидента публикует Telegram-канал Shot.

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Пострадавшей оказалась 42-летняя Юлия, инцидент произошел на Пионерской улице. Юлия возвращалась домой, ее руки были заняты пакетами. На видео попал момент, когда женщина заходит в подъезд. За ней следует мужчина в толстовке и шортах.

Неизвестный залил ей лицо перцовым баллончиком, а после достал из сумки бутылку и два раза ударил ею потерпевшую по голове. После этого он сразу же выбежал из подъезда. По данным Shot, у Юлии зафиксировали ожог лица и травму головы.

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