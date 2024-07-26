Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признавался в закрытой группе в соцсетях в проблемах с психикой и тотальном одиночестве. Его откровения опубликовала «Комсомольская правда».

Утром 24 июля на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий российскому военному. В результате пострадал офицер и его супруга — мужчине оторвало ступни, а женщина получила ранения лица.

Серебрякова задержали в турецком Бодруме, куда, по версии следствия, он успел уехать после того, как заложил взрывчатку. На допросе подозреваемый заявил, что за убийство российского офицера ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

Назван размер вознаграждения устроившему подрыв авто в Москве

Евгений Серебряков из семьи учителей, когда ему было 3 года, они переехали в Урюпинск, где он и пошел в детский сад. Но уже в саду наблюдались проблемы, мальчик держался обособленно и «дети не хотели играть с ним». Сам маленький Женя «обижал других детей, особенно самых популярных, которых все любили, которых все жалели».

Одиночество преследовало Серебрякова и в школе, но это не сказывалось на учебе. Благодаря хорошей памяти и склонности к точным наукам, он начал показывать отличные результаты на олимпиадах.

«В 9 классе едва не стал призером областной олимпиады по физике и стал призером олимпиады по естествознанию. Поехал на всероссийскую. Там увидел, как ущербен по сравнению с другими олимпиадниками», - писал подозреваемый в совершении теракта.



После знакомства в «лагере ботаников» с девочкой по имени Надя, которая вошла в призеры всероссийской олимпиады по истории и еще до окончания школы получила место в МГИМО, Евгений Серебряков поставил себе цель – поступление в топовый российский вуз. И в 11 классе он стал призером всероссийской олимпиады по экономике, что дало ему право поступления без экзаменов. В итоге он выбрал для обучения Высшую школу экономики, которую называл «офигенным универом».

Но в студенческие годы проблемы с общением со сверстниками продолжались. Не скрадывались и отношения с девушками. Все влюбленности Евгения Серебрякова, по его словам, были безответными. Проблемы и «плохие мысли» он пытался глушить алкоголем. Также стал ходить в храм.

Серебряков вспоминал, что однажды напился, чтобы совершить самоубийство. Но не хватило духу. После окончания университета он стал работать в банке и перешел из православия в греко-католическую церковь.

«Познакомился в интернете с девушкой. Стали встречаться, хотя друг другу не нравились. Она встречалась из-за денег, часто бывала с другими. Даже фотки с ними из кровати публиковала в соцсетях. А я считал, что ничего лучшего не достоин», - писал он.



В итоге он начал посещать психиатра, пить антидепрессанты и нейролептики. Одно из лекарств, которые он упомянул в закрытой группе, «применяется для лечения хронической и острой шизофрении». Но спустя два месяца после начала лечения Серебряков перестал пить таблетки. Как признается, хотел совершить самоубийство, пишет газета.

Затем появилась новая девушка, которую Серебряков назвал самой сильной влюбленностью в своей жизни, но и с ней отношения не сложились.

«Магистратуру забросил, так как банк попал под санкции, стал оборонным и начальство начало жестко контролировать режим работы. Психиатра тоже забросил. Потом снова пошел к психиатру. Лечусь. Вот. Это если кратко», - утверждал он.



Отметим, что старший брат Серебрякова Алексей заявил, что семья узнала о случившемся из новостей. Последний раз брат общался с Евгением за день до того, как он заложил СВУ под машину российского военнослужащего. Брат Серебрякова также рассказал, что тот страдал от болей в ногах и спине и последнее время с трудом самостоятельно передвигался.

По информации РИА Новости, фигурант дела писал свое имя в соцсети VK на украинском языке. А издание V1.ru утверждает, что в марте 2014 года Серебряков участвовал в несанкционированных митингах в Москве.