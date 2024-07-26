Аэропорт в Европе эвакуировали в день открытия Олимпиады

Аэропорт Базель — Мюлуз — Фрайбург временно закрыли и эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил канал BFM TV.

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Гавань, также известную как Евроаэропорт и расположенную рядом со швейцарской границей во Франции, пришлось эвакуировать из-за сообщения о бомбе. По информации источника, воздушное сообщение возобновилось в полдень.

В день открытия летней Олимпиады также произошли сбои в работе железнодорожных линий в Европе. Они затронули в том числе высокоскоростной путь, связывающий Париж и Лондон через туннель под Ла-Маншем. Причиной сбоев стали диверсии.

Хотя ремонтные работы уже ведутся, задержки в расписании поездов ожидаются как минимум до конца выходных.