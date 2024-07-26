Мужчина избил бутылкой жительницу подмосковного Королева

Мужчина набросился на жительницу подмосковного Королева в подъезде жилого дома. Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел на Пионерской улице ночью 23 июля.

42-летняя женщина возвращалась домой с полными пакетами еды. Следом за ней в подъезд зашел неизвестный. Сперва он залил свою жертву перцовым баллончиком, а после этого несколько раз ударил бутылкой по голове. После нападения он сбежал. У пострадавшей зафиксировали ожог лица и травму головы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Личность нападавшего уже установлена — сейчас полицейские его разыскивают. Прокуратура Королева контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела.