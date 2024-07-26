ФССП анонсировала взыскание 1,6 млрд рублей долгов с Сергея Мавроди

Столичные приставы ведут сводное исполнительное производство, но преемников у основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ пока нет.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФССП. Там пояснили, что в состав наследства входят не только принадлежавшие Мавроди предметы имущества, но и имущественные права и обязанности.

Ранее бывший адвокат предпринимателя Александр Молохов утверждал, что родственники умершего в 2018 году бизнесмена не принимали наследство, поэтому, по его словам, «никто ничего взыскивать не будет».