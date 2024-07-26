Стало известно место содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

Экс-заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова поместили под стражу в СИЗО-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Бывшего замминистра обороны генерала\Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции.

Задержан экс-замминистра обороны генерал Булгаков

Ранее сообщалось, что экс-замминистра задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела коррупционной направленности. Силовики проводит следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.