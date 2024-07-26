Задержан экс-замминистра обороны генерал Булгаков

Бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержание провели сотрудники спецслужбы совместно с МВД и СК в рамках возбужденного уголовного дела «коррупционной направленности». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и поместили в московское СИЗО-2, также известное как «Бутырка».

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативные мероприятия. Они направлены на установление причин и условий, которые способствовали противоправным действиям Булгакова.

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Напомним, что Булгакову 69 лет. С 2008 по сентябрь 2022 год он занимал пост заместителя министра обороны РФ. На этом посту он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.