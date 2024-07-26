Украинского ведущего приговорили к тюрьме в России

Мосгорсуд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима в России, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его объявили в международный розыск.

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Отмечается, что в отношении Шарафмала заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняли по трем статьям: публичные призывы к экстремизму, возбуждение ненависти и реабилитация нацизма.

Установлено, что с февраля по март 2022 года телеведущий Шарафмал, выступая в прямом эфире украинского телеканала... обратился к зрителям с речью, содержащей высказывания, выражающие и формирующие враждебное отношение к русским... [вплоть] до полного уничтожения, — сказано в публикации.



Весной 2022-го Шарафмал в эфире украинского телеканала «24» призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, Украина нуждается в победе, а не в мире, и достичь ее можно только подобным способом. Позднее Шарафмал заявил, что считает свои слова «неуместными». Он сказал, что «в первую очередь нужно быть человечным», и извинился.

Ранее рассуждавшую об убийстве русских детей актрису Яну Троянову(внесена Минюстом РФ в список иноагентов) включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она может отправиться на шесть лет в колонию, артистку могут обвинить по статье о возбуждении ненависти.