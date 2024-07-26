Троих бизнесменов осудили за хищение полмиллиарда рублей у Минобороны

В Москве осудили к реальным срокам троих бизнесменов, похитивших у Министерства обороны около 490 миллионов рублей. Об этом 26 июля сообщается на странице столичных судов общей юрисдикции в соцсетях.

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Приговор огласили в Хамовническом районном суде. На скамье подсудимых — Андрей Чесноков, Вадим Лесных и Василий Титов, которых признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ТАСС, фигуранты заключили контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Однако из выделенных ведомством 760 миллионов рублей больше половины они украли.

В итоге Чесноков получил семь с половиной лет лишения свободы, Лесных — семь лет и четыре месяца, Титов — шесть с половиной лет. Отбывать наказание подельникам предстоит в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.