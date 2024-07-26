Депутат Верховной рады Украины Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве экс-депутата Ирины Фарион. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

По его словам, в списке есть и другие имена. При этом их власти раскрывать отказались.

Напомним, что в Фарион выстрелили во Львове в прошлую пятницу, 19 июля. Она скончалась в больнице. По данным украинских СМИ, ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (организация признана террористической в России и запрещена). По подозрению в убийстве задержали 18-летнего Зинченко.

МВД Украины раскрыло новые детали покушения на Фарион

В ноябре СБУ возбудила против Фарион ряд уголовных дел. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных Вооруженных сил Украины. В частности, она говорила, что не может признать украинцами тех, кто разговаривает на русском. Позже Фарион уволили из «Львовской политехники», где она работала на кафедре украинского языка. В мае ей удалось выиграть суд и восстановиться в должности.