В поселке Тыелга под Миассом из-за дождя смыло мост

В поселке Тыелга под Миассом обрушился мост. Из-за повышения уровня воды просела бетонная переправа. Теперь жители 55 домов остались отрезанными от большой земли.

© РИА "ФедералПресс"

«Из-за повышения уровня воды мост просто смыло», – сказано в телеграм-канале «Свободный Миасс».



Исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов лично проинспектировал территорию поселка. Профильным службам даны соответствующие поручения.

В Тыелге работают специалисты Управления ГО и ЧС. Они проводят подомовые обходы, чтобы выяснить нужды жителей. В ближайшее время через броды все необходимое будут доставлять в дом либо вывозить нуждающихся.

Когда паводок спадет, власти Миасса будут решать вопрос с организацией постоянной переправы в поселке.

Поддержку готовы оказать предприниматели.