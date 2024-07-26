Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

Аферисты обманули на 1,5 миллиона рублей 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области, бывшего начальника Управления главных программ президента Александра Царенко. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Мошенники позвонили Царенко 23 и 24 июля, предложили отредактировать статью на «Википедии», уговорили его скачать себе на телефон программу и списали с его банковского счета 1,48 миллиона рублей. После кражи пострадавший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Ранее сообщалось, что мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского на 45 миллионов рублей.