В Москве грабитель напал на женщину в парке и пытался отрезать нос

Сотрудники полиции совместно с бойцами отряда СОБР Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в нападении на двух женщин в парке, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, во время нападения мужчина пытался отрезать нос одной из жертв.

Нападение произошло в Москве в сквере 1905 года около 01:30. Мужчина в синем спортивном костюме напал на двух подруг. Злоумышленник отнял деньги и порезал нос одной из пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники, представившиеся коллекторами, ограбили 17-летнего сына гатчинского бизнесмена, угрожая ему битами и травматическим оружием. По предварительным данным, пострадавшего усадили в автомобиль и вывезли к Ям-Ижорскому шоссе. Там нападавшие начали угрожать молодому человеку из-за несуществующего долга и заставили его отдать часы стоимостью 50 тысяч рублей. После этого подростка довезли до дома.

В Москве мужчина пытался похитить младенца из рук матери

До этого в Северной столице пьяный мужчина напал с ножом на 17-летнего подростка. Юноша заступился за женщину, которую этот мужчина преследовал. Спустя пару часов злоумышленника задержали в одном из соседних домов. Нападавшим оказался 38-летний мужчина, ранее судимый и безработный.