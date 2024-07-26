Подозреваемому в убийстве Фарион предъявили обвинение

Прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве скандально известной украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепра (ранее - Днепропетровск), задержанному 25 июля. Об этом сообщил замгенпрокурора страны Андрей Войтенко.

"На данный момент согласовано предъявление обвинения лицу, которое было задержано вчера в городе Днепре, по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - сказал он на брифинге, который транслировался на сайте Министерства внутренних дел Украины.



Войтенко добавил, что сторона обвинения на суде будет требовать в качестве меры пресечения отправить обвиняемого под стражу без права внесения залога.

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко на брифинге также сообщил, что убийца использовал "специфические пули, не боевые". Это, по словам министра, дает основания предполагать, что оружие и патроны были приобретены на черном рынке.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений. 25 июля глава МВД доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве. Им оказался 18-летний местный житель. Официально его имя не называлось. По данным следствия, во время подготовки убийства он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом еще утром представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что изучается информация о том, что ответственность за убийство Фарион взяли на себя члены запрещенной Верховным судом РФ неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. Соответствующая информация распространилась в украинских СМИ вечером 24 июля.

Отмечалось, что поводом для преступления якобы стало то, что экс-депутат Рады "разжигала ненависть внутри украинского общества".