Пенсионер из Ленобласти перевел мошенникам более 13 млн рублей

Полиция в Ленинградской области разыскивает мошенников, которым житель Всеволожского района перевел более 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В полицию поступило заявление от мужчины 1948 года рождения, проживающего в деревне Корабсельки, о том, что 16 июля ему на мобильный телефон позвонили неизвестные, представившись консультантами по мошенническим действиям, и сообщили, что накопленные средства необходимо перевести на безопасный счет. Выполняя инструкции неизвестных, потерпевший через различные банкоматы перевел на указанные ими счета 13 402 100 рублей", - говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).