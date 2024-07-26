В Москве возбудили дело на стрелявшего в пассажира таксиста

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении водителя такси, который стрелял в пассажира из травматического оружия во время ссоры на дороге в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В отношении 68-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится у сообщении.



Вчера на Международном шоссе в Москве водитель такси поссорился с пассажиром. В ходе конфликта автомобиль врезался в металлическое ограждение, и водитель не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета пассажиру в голову. Потерпевшего положили в реанимационное отделение одной из столичных больниц.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве добавили ТАСС, что по месту проживания таксиста произведен обыск, в ходе которого изъяты автомат Калашникова, магазины и патроны к нему. "Следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.