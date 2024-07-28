В российском регионе алабай набросился на четырех человек

Алабай набросился на четырех человек под Тверью. Об этом сообщают «Известия».

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Инцидент произошел в субботу, 27 июля, в деревне Новенькое. Животное напало на людей и покусало их, при этом хозяина в тот момент рядом не было. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

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Информация об этом распространилась в сети, позднее произошедшее подтвердили в СУ СК России по региону. Сообщается, что личность владельца собаки уже установлена. Как рассказали в МВД, сейчас на месте происшествия работают правоохранители, алабая не поймали.

Ранее на жительницу Севастополя напали две бойцовские собаки. На опубликованных в сети кадрах видно, как на идущую по улице женщину накидываются животные и валят ее на землю. Пострадавшую госпитализировали с сильным укусами.