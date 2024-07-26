У Треповой в колонии началась депрессия и раскол личности

У осужденной за теракт Дарьи Треповой начали развиваться депрессия и внутренний раскол личности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на эксперта-психиатра, который проанализировал нарисованные девушкой в колонии картинки.

По словам специалиста, нарисованные Треповой изображения показывают ее внутреннюю деструктивность. Врач утверждает, что у девушки не осталось надежд на общественное оправдание и досрочный выход из тюрьмы. Это спровоцировало развитие депрессии.

Также психиатр отметил, что изображенные осужденной штрихи и образы демонстрируют ее страдание, но не раскаяние.

25 января 2024 года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского. Его не стало 2 апреля 2023 года. Во время творческой встречи в петербургском кафе Трепова вручила Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже сдетонировало. Были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.