Подорвавший автомобиль офицера Генштаба хотел сбежать на Украину

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера генштаба Андрея Торгашова россиянин Евгений Серебряков собирался сбежать на Украину. Об этом в пятницу, 26 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в ходе допроса Серебряков рассказал, как готовил подрыв автомобиля по заказу службы безопасности Украины (СБУ). Он пояснил, что провел личную встречу с куратором за рубежом и о том, как получил компоненты взрывного устройства. Из Турции он собирался сбежать на Украину, где ему обещали убежище и гражданство.

Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Утром 24 июля произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser, в машине находился офицер Генштаба Андрей Торгашов и его супруга. Водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Устроивший диверсию Евгений Серебряков успел улететь в Турцию.

Он был задержан в Бодруме сотрудниками ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов. Серебряков доставлен к следователям Следственного комитета для проведения дальнейших следственных действий.