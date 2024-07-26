Трепова* страдает от депрессии и внутреннего раскола личности

У осужденной за теракт в кафе Санкт-Петербурга Дарьи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наблюдается депрессия и внутренний раскол личности. Как сообщает Telegram-канал Mash, такой вывод сделал психиатр после анализа картинок террористки, которые она рисует в колонии для товарищей из сообщества веганов России.

© РИА Новости

Характер изображений говорит о внутренней деструктивности Треповой*. Ее надежды на общественное оправдание разрушены, свободу ей удастся увидеть лишь в 53 года, а перспектив на будущее нет. Это стало причиной депрессии, с которой она борется с помощью творчества.

В штрихах и образах много элементов страдания из-за разрушенной жизни. При этом она не испытывает раскаяния — вероятно, она все еще считает, что не сотворила ничего плохого. Один из рисунков сделан по мотивам хита рэпера Паши Техника «Нужен Xanax» — она назвала его строчкой из трека: «бой тенью или игра с самим собой».

Напомним, что Трепова* устроила теракт на творческом вечере военкора Владлена Татарского, который проходил в петербургском кафе в апреле 2023 года. В результате взрыва Татарский погиб, а еще 40 человек получили ранения. В январе 2024 года Трепову* признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов. Суд назначил ей 27 лет лишения свободы.

* внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга