Суд продлил арест экс-главе московской клиники "Медицина 24/7"

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экстрадированному ранее из Турции в РФ экс-гендиректору частной московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому, обвиняемому в мошенничестве и в смерти пациентки. Об этом говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы.

"Рассмотрение завершено, ходатайство [следственного органа] удовлетворено", - говорится в сообщении.



В суде не уточнили, на какой срок была продлена мера пресечения Серебрянскому.

Серебрянский, ранее объявленный в международный розыск и заочно арестованный в РФ, был задержан в столичном аэропорту по прилете из Турции. Следственный комитет РФ изначально предъявил ему обвинение в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших смерть человека (ст. 238 УК РФ). По данным следствия, в результате оказания в клинике услуг, не отвечающих требованиям безопасности, умерла женщина.

Ранее судом был вынесен приговор двум сотрудникам клиники. В частности, как ранее сообщал ТАСС, речь идет о заведующем отделением Руслане Павлове и враче анестезиологе-реаниматологе клиники Павле Наумове. Симоновский суд Москвы 23 января приговорил их к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В июле 2019 года Павлов и Наумов пытались оказать помощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, но поскольку в клинике не было необходимого оборудования, пациентка умерла.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в 2021 году после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки. Дело было передано в центральный аппарат ведомства. В 2022 году у клиники была отозвана лицензия.