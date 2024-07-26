В Индии шесть человек погибли из-за дождей и оползней

По меньшей мере шесть человек погибли, 12 пострадали за последние сутки от муссонных ливней, вызванных ими оползней и ударов молний в индийском западном штате Махараштра. Об этом сообщает издание Hindu.

С начала муссонного сезона в конце мая жертвами стихии в штате стали 90 жителей.

За прошедшие 24 часа в различных районах Махараштры выпало свыше 200 мм осадков. Из-за паводков в ряде районов отменено движение 80 поездов и 200 маршрутов междугородних автобусов. В городах Пуна и Тхана закрыты школы и колледжи.

Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил о красном уровне опасности в столице штата Мумбаи. Жителям мегаполиса рекомендовано без необходимости не покидать дома.

Главный министр правительства Махараштры Экнат Шинде привел в повышенную готовность спасательные службы, власти привлекли к ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи пострадавшим жителям подразделения армии и военно-морских сил.