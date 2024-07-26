Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в частном доме родственников Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, изъяв телефоны и компьютеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 24 июля на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий российскому военному. В результате пострадал офицер и его супруга — мужчине оторвало ступни, а женщина получила ранения лица.

Серебрякова задержали в турецком Бодруме, куда, по версии следствия, он успел уехать после того, как заложил взрывчатку, и доставили в Москву. На допросе подозреваемый заявил, что за убийство российского офицера ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

По словам старшего брата Серебрякова Алексея, семья узнала о случившемся из новостей. Последний раз брат общался с Евгением за день до того, как он заложил СВУ под иномарку российского военнослужащего.

Родственники утверждают, что Евгений Серебряков работал в банковской сфере после того как закончил Высшую школу экономики и жил на две страны – Россию и Узбекистан. При этом после начал спецоперации он занял проукраинскую сторону.

По одной из версий, он мог согласиться подорвать офицера ВС РФ ради денег на лечение. Брат Серебрякова рассказал, что тот страдал от болей в ногах и спине и последнее время с трудом самостоятельно передвигался, отмечает канал.

По информации РИА Новости, фигурант дела писал свое имя в соцсети VK на украинском языке. Также на его странице был указан город проживания - Москва, и отмечалось, что он работает в банке. V1.ru утверждает, что в марте 2014 года Серебряков участвовал в несанкционированных митингах в Москве.