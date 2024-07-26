Серебряков рассказал о закладке бомбы под машину офицера Генштаба в Москве

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под внедорожник офицера Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на видео допроса Серебрякова, опубликованного ФСБ России.

Серебряков заявляет, что под контролем и инструкциям украинского куратора, он собрал взрывное утройство и заложил под автомобиль.

Кроме того, на видео допроса Серебряков рассказывает, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Появились подробности об увлечениях Серебрякова, взорвавшего машину в Москве

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.