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Серебряков рассказал о закладке бомбы под машину офицера Генштаба в Москве

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под внедорожник офицера Генштаба Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на видео допроса Серебрякова, опубликованного ФСБ России.

Серебряков рассказал о закладке бомбы под машину офицера Генштаба в Москве
© РИА Новости

Серебряков заявляет, что под контролем и инструкциям украинского куратора, он собрал взрывное утройство и заложил под автомобиль.

Кроме того, на видео допроса Серебряков рассказывает, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Появились подробности об увлечениях Серебрякова, взорвавшего машину в Москве

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

Происшествия
Евгений Серебряков
Генштаб
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