Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что за убийство российского офицера ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Серебряков рассказал, что начал сотрудничество со спецслужбами Украины в феврале 2023 года, а на куратора вышел по своей инициативе. Встречи с ним проходили в том числе и на территории Стамбула.

В определенный момент сотрудник спецслужб по имени Илья предложил россиянину ликвидировать российского офицера за деньги и украинский паспорт. Компоненты для самодельного взрывного устройства он получил в Рузском районе.

«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — добавил Серебряков.



Напомним, что утром 24 июля на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий российскому военному. В результате пострадал офицер и его супруга — мужчине оторвало ступни, а женщина получила ранения лица.

Задержанный в Турции россиянин Серебряков хотел сбежать в Грецию

Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Как заявлял глава МВД Турции Али Ерликая, он прибыл в Бордум из Москвы в 9:40 по местному времени. После получения сведений от российских коллег турецкие спецслужбы задержали подозреваемого, после чего экстрадировали его в РФ.