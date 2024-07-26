На Украине сообщили о повреждении двух энергетических объектов

«Укрэнерго» в Telegram-канале сообщила, что два принадлежащих компании объекта в Житомирской и Черниговской областях получили повреждения после взрывов.

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«Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам «Укрэнерго» в Житомирской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.



Там же отмечается, что в результате временно были отключены бытовые и промышленные потребители в некоторых районах Житомирской области. На утро энергоснабжение большинства потребителей восстановлено, но ремонтные работы продолжаются.

В пресс-службе не уточнили, о каких именно объектах идет речь.

26 июля глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в городе Нежине в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект.

Накануне сообщалось, что один из крупных генерирующих объектов Украины снизил выработку электроэнергии из-за повреждения электросети объектов магистральной электросети «Укрэнерго».