В Санкт-Петербурге загорелось историческое здание

В Санкт-Петербурге горит историческое здание. Это дворец княгини Ольги Палей, расположенный в Царском селе, передает «МИР 24».

Огонь охватил тысячу квадратных метров, частично обрушилась кровля. На данный момент пожар локализован, но тушение осложняют деревянные перекрытия.

Здание было построено более 100 лет назад и явяется объектом культурного наследия. После революции дворец отдали под нужды военных ведомств. В 50-х годах его перестроили – возвели третий этаж. Сейчас это медицинский центр, который последнее время находился на капитальном ремонте.