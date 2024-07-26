У берегов Камчатки зафиксировали ощущаемое землетрясение

Недалеко от Камчатки произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 3,9, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Подземные толчки фиксировались в акватории Тихого океана 26 июля.

«Эпицентр находился в 81 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до двух-трех баллов», — добавили в пресс-службе ведомства.



Из-за землетрясения жизнедеятельность населения не была нарушена. Угроза цунами также не объявлялась. Ощутили ли жители прибрежных населенных пунктов подземные толчки, не уточняется. Каких-либо сообщений по поводу произошедшего спасателям не поступало.

Ранее сильное землетрясение у берегов Камчатки отмечалось в начале июля. Как сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук, магнитуда сейсмособытия составила 6,0. Эпицентр располагался в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Другой случай подземных толчков ученые выявили у побережья Южных Курил в Тихом океане в конце июня. Магнитуда землетрясения составляла 4,8. Сейсмособытие силой два-три балла ощутили жители села Малокурильского. Угроза цунами не объявлялась.