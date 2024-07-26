В Китае из-за тайфуна в зоне бедствия оказались свыше 628 тыс. человек

Тайфун "Гаеми", который накануне вечером достиг побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, после чего превратился в тропический шторм, продолжает движение вглубь материка, в зоне бедствия оказались свыше 628 тыс. человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Власти провинции ранее заблаговременно эвакуировали из опасных районов 150 тыс. жителей.

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В четверг вечером тайфун ударил по прибрежному району городского округа Путянь и в настоящее время движется в северо-западном направлении со скоростью до 20 км/ч. Ближе к вечеру пятницы он достигнет восточной провинции Цзянси. В настоящее время скорость ветра в центральной части циклона достигает 28 м/с. До удара по материковому Китаю он ослаб с супертайфуна до тайфуна, а к настоящему моменту уже классифицируется как сильный тропический шторм.

Из-за непогоды накануне было приостановлено движение по нескольким десяткам паромных маршрутов, а также отменено около 100 авиарейсов. Движение поездов 25 июля также было прекращено в провинции по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что Управление по морским делам провинции Фуцзянь направило к побережью дополнительно три спасательных вертолета и три спасательных судна, а также 49 патрульных катеров и свыше 100 буксиров, которые готовы отреагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

В среду ночью тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня в районе уезда Илань. По официальным данным, жертвами удара стихии стали 5 человек, еще свыше 500 пострадали в той или иной степени. О жертвах или пострадавших в материковой части Китая информации не поступало.