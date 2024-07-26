Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию

Обвиняемого в подрыве машины на севере Москвы Евгения Серебрякова задержали в турецком Бодруме и доставили в Россию. Об этом информирует ЦОС ФСБ.

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Отмечается, что ФСБ России совместно с МВД и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турции задержан в Бодруме и доставлен в Россию находящийся в международном розыске Серебряков, причастный к совершению подрыва автомобиля.

Обвиняемый в подрыве машины в Москве не попадал в поле зрения правоохранителей

Ранее отмечалось, что обвиняемый в подрыве машины российского военного в Москве Серебряков не попадал в поле зрения правоохранителей.