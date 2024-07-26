Стало известно, где скрылся объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма»

Бывший глава «Ленфильма» Федор Щербаков, которого обвиняют в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию.

Об этом сообщает ТАСС.

«Международный розыск Щербакова был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года», — уточнили в сообщении.



По данным следствия, он вылетел рейсом ТК-420 по маршруту Москва, Внуково — Турция, Стамбул. Информации о его возвращении на данный момент нет.

Гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков объявлен в розыск по уголовной статье

В качестве подельника также проходит журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который скрылся в Грузии 28 октября 2023 года. Днем ранее по данному уголовному делу арестовали генерального директора ООО «Диджитал софт» Антона Сафонова и гендиректора ООО «Федеральный медийный альянс» Станислава Дейнеко.

Обвиняемые, являясь администраторами Telegram-каналов «Небрехня» и «Временное правительство», вымогали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки) и представителей группы компаний «Россети» за отказ от публикации якобы компрометирующей информации.

В середине марта экс-главу «Ленфильма» заочно арестовали.